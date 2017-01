Lindsay Lohan ontmoet Twittermeisje Aleppo en Erdogan

Peperdure Lamborghini van Chris Brown gecrasht

17:47 Van Chris Browns Lamborghini Aventado is na een nachtelijk avontuurtje in Los Angeles weinig meer over. Rond 3 uur in de nacht van dinsdag op woensdag raakte de bestuurder van de weg met het voertuig, dat een prijskaartje van 400.000 dollar heeft. De zanger zelf zou op dat moment niet in de auto hebben gezeten.