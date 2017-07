Linkin Park-zanger Chester Bennington (41) pleegt zelfmoord

Bennington zou zichzelf hebben opgehangen in een woning in de buurt van Los Angeles. Zijn levenloze lichaam werd vandaag ontdekt. De zanger laat zes kinderen bij twee vrouwen achter.



Van de Linkin Park-frontman was bekend dat hij jarenlang heeft geworsteld met een drugs- en alcoholprobleem. Volgens sommigen zou dat komen omdat hij als kind was misbruikt. De Linkin Park-zanger was een goede vriend van Soundgarden-zanger Chris Cornell, die in mei zelfmoord pleegde. Cornell zou vandaag 53 jaar zijn geworden.



Rockband Linkin Park brak in 2000 door. De band verkocht ruim 60 miljoen albums en won twee Grammy's. Vooral in de jaren '00 scoorde Linkin Park hits met nummers als 'In the End', 'Numb', 'One Step Closer' en 'Faint'. Ook zocht de band de samenwerking met artiesten uit andere muziekgenres, zoals met hiphopster Jay-Z. Drie weken geleden trad Bennington met zijn band nog op tijdens het Belgische festival Rock Werchter.