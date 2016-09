Lionel Richie mag niet over Bieber praten

'DiCaprio verwikkeld in frau­de­schan­daal'

3 september Acteur Leonardo DiCaprio is verwikkeld in een gigantisch fraudeschandaal. De acteur kreeg voor de financiering van zijn film 'The Wolf of Wall Street' 100 miljoen dollar - gestolen geld, zo blijkt nu. Hij trok de aandacht van de FBI tijdens een avondje uit met enkele van zijn investeerders. ,,Leo vergokte 1,5 miljoen op kosten van die mannen. In één dag."