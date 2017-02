LIVE: Hollywood in de startblokken voor Oscars

Gordon en Lubach in race om tv-beelden

26 februari De nominaties voor de televisievakprijzen, de tv-beelden 2017, zijn bekend: in negentien categorieën zijn er prijzen te winnen. De publieke omroep BNN-VARA is veertien keer genomineerd. De VPRO dingt met twaalf nominaties mee, de NTR tien keer en RTL4 heeft negen nominaties in de wacht gesleept. De tv-beelden 2017 worden op dinsdag 28 maart uitgereikt.