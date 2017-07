Liza Smit is jarig en Jennifer ziet af van kunstzinnige duik

Winonah de Jong: Donkere modellen vinden is een nachtmerrie

11:24 Modeontwerpster Winonah de Jong noemt het een nachtmerrie om donkere modellen te boeken voor haar shows. ,,Ik ben zelf bruin en ik maak kleren voor iedereen. Ook voor bruine meiden die zich herkennen in mijn merk. Als ik bij een modellenbureau vraag om bruine modellen, zeggen ze dat ze er een of of twee hebben, daar moet ik het mee doen.''