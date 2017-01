Loalwa Braz: voor altijd de stem van de lambada

Loalwa werd op 3 juni 1953 geboren in Jacarepaguá, een eenvoudige buitenwijk in het westen van Rio de Janeiro. Ze kreeg de muziek thuis met de paplepel ingegoten. Haar vader was leider van een populaire muziekgroep, haar moeder klassiek pianiste. Zelf leerde ze op vierjarige leeftijd piano spelen. Op haar tiende schreef ze haar eerste eigen liedje, ‘Menino bravo’ (boze jongen), een protestnummer.



Zoals zovele Braziliaanse artiesten begon ze haar muziekcarrière in kleine bars. Haar markante stem trok al snel de aandacht en in de jaren zeventig en tachtig nam ze nummers op met bekende Braziliaanse artiesten als Gilberto Gil, Tim Maia, Maria Bethania en Caetano Veloso.



Gedurende de succesjaren van Kaoma, van 1989 tot 1999, verbleef ze afwisselend in Frankrijk en Brazilië. In Frankrijk was ze lid van de prestigieuze Académie Française des Arts, Sciences et Lettres, die haar decoreerde met de zilveren medaille (Prix Throlet). In haar grote jaren trad ze op in muziektempels als het Méridien in Parijs, Madison Square Garden in New York en Palladium in Londen.



De laatste jaren leidde ze een teruggetrokken bestaan in Saquarema, een rustige strandplaats zo’n anderhalf uur buiten Rio. In 2011 bracht ze, zonder al te veel succes, haar laatste album ‘Ensolarado’ uit. Ze zong af en toe nog in een klein hotel, waar ze ook woonde. In de nabijheid daarvan werd ze donderdagochtend ook gevonden.