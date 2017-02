Loiza Lamers bemachtigt rol in Amerikaanse tv-serie

In het tweede seizoen van de serie, die vanaf zondag te zien is op Comedy Central, is het 22-jarige model in de race voor dezelfde klus als hoofdpersoon Scarlet. De twee komen elkaar tegen tijdens de casting voor de desbetreffende klus. ,,Het is maar een klein rolletje, maar heel leuk om te doen", aldus Loiza tegen De Telegraaf. ,,Tv smaakt zeker naar meer. Ik zou wel een grotere rol in een dramaserie willen. Het presenteren van een eigen programma is ook een droom."



Al eerder was de winnares van Holland's Next Top Model samen met fitnessmodel Benjamin Melzer het gezicht van een Diesel-campagne. ,,Ik heb hard moeten knokken om als vrouw mijn plekje in de maatschappij te veroveren. Dat ik nu met mijn uiterlijk zelfs mijn geld kan verdienen, is soms niet te bevatten voor me," vertelt Loiza.