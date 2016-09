'Lot' Bridget Jones lange tijd raadsel voor Renée Zellweger

Hoofdrolspeelster Renée Zellweger (47) kreeg slechts een script zonder einde in handen, vertelt ze in Heat Magazine. Voor het slot werden twee scènes gefilmd. In het script waren wel handelingen opgenomen, maar de namen van de tegenspelers van Bridget stonden er niet bij.



De scéne werd eerst met Colin Firth opgenomen en daarna met Patrick Dempsey. ,,Dus als er iemand aan het spioneren was met een smartphone, wist hij niet welk eind nou echt was'', zegt Renée .



Bridget Jones's Baby brak vrijdag een record in het Verenigd Koninkrijk. De film bracht op de openingsavond 3,58 miljoen euro op. Dat is de hoogste opbrengst ooit voor een opening van een romantische komedie in het Verenigd Koninkrijk en bovendien de hoogste opbrengst ooit voor een film die daar in september in de bioscopen werd uitgebracht.



De film ging in Nederland dinsdag in première in Pathé Tuschinski in Amsterdam. Inmiddels staat de film hier op nummer 1 van de meest bezochte films, net als in 24 van de 39 landen waar de film in de bios te zien is.