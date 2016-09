'Louche' makelaar Kees uit Ik Vertrek maakt tongen los

Na een uurtje surfen op het web besluiten Sjaak en Irma om makelaar Kees over een stuk grond in Hongarije te bellen. ,,Hij heeft er wat over verteld en binnen een half hebben we gezegd we kopen het." Wel kreeg het stel uit Drenthe nog een foto. ,,De zijkant denken we."



Ze willen in het plaatsje Drávafok een camping voor mindervaliden opzetten. Samen met hun twee teckels en een stuk of zeventig papegaaien wagen ze de gok. Eenmaal in Hongarije ontmoeten ze makelaar Kees, die een contract heeft klaarliggen. Niet in het Nederlands, maar in het Hongaars. ,,Het gaat erom dat we elkaar moeten vertrouwen." Sjaak en Irma tekenen.



Dat is meteen hét moment van de aflevering. De hele gang van zaken met makelaar Kees wordt door veel kijkers niet vertrouwd. Zo schrijft ene Lieke: ,,Heeft er al iemand aangifte gedaan tegen de makelaar Kees van Irma en Sjaak?" Zeker als blijkt dat hij in een gesprek aan Irma heeft verteld dat ze de beschikking krijgen over een aantal schuurtjes. Later blijkt dit privébezit te zijn van een andere bewoner.