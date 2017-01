Lubach: wereldwijd bekend en toch anoniem

Het was vorige week een berichtje in de kantlijn: Arjen Lubach (37) en zijn kompaan Sacha Harland tekenden bij ACE Agency, het 'Real Madrid van de boekingskantoren', waar ook top-dj's als Martin Garrix en Afrojack onder contract staan. ,,Nu betekent dit niet dat je meteen Ronaldo bent, hoor. Je kunt bij Real Madrid ook in het vierde beginnen", relativeert Arjen Lubach, die er dus al een tijdje 'stiekem' een tweede leven op na houdt. De maker van Zondag met Lubach werd deze week behoorlijk afgeleid van zijn muziekactiviteiten. Zijn filmpje waarin hij Donald Trump voorstelt om Nederland the second best country in the world te maken ging online door het dak. Lubach: ,,Het ging maar door, ook met het buitenland erbij. Een wereldwijde viral is in elk geval een geweldig begin van het seizoen. Satirische nieuwsprogramma's zijn naast de zonen van Trump eigenlijk de enigen die echt baat hebben bij zijn aantreden." Wanneer Lubach niet bezig is met televisie, maakt hij met Sacha Harland muziek. Sinds begin 2016 toeren de twee door het land én over de grens als The Galaxy. Hoe dat ontstond? Zijn muziek kwam via via terecht bij Jim Taihuttu, filmregisseur van Wolf en Rabat, maar ook producer en dj van Yellow Claw. ,,Hij wist helemaal niet dat ik ook muziek maakte. Toen ik iets liet horen, vroeg hij onmiddellijk of ze het mochten uitbrengen op hun label. Dat leek me wel wat."

Je had in een vorig leven al succes met het hitje Jelle, een parodie op Stan van Eminem. ,,Dat smaakte al naar meer. Bij 3FM maakte ik jingles, bij Koefnoen zes jaar lang de rapservice. Technisch had de muziek weinig geheimen, maar artistiek durfde ik het nooit aan. Mijn carrière ging een andere kant op, maar ik wilde ook graag met de muziek door. Niet in mijn eentje. Dat vond ik saai. Sacha ken ik al bijna tien jaar."



Vanwaar de naam The Galaxy? ,,Het moest een naam zijn die doet denken aan een foute discotheek in de jaren tachtig in Assen. Leek me een mooi uitgangspunt. 'Hey, ga jij nog naar The Galaxy'? Zo fout mogelijk. Dat is wel gelukt."



Aanvankelijk stonden jullie met maskers achter de draaitafels. ,,Ik wilde niet dat mensen mij zagen en dachten: oh daar heb je weer zo'n BN'er die ook zo nodig moet draaien. Het moest om de muziek gaan. Dus stonden we met bandana's, zonnebrillen, petten. Afgelopen zomer, net voor het festival Tomorrowland, hebben we ons bekendgemaakt. Dat was even spannend. Gelukkig vielen de reacties erg mee. We merkten dat het toch om de muziek gaat."



Over welke muziek hebben we het dan? ,,Bass heet het geloof ik tegenwoordig. Maar er zit van alles in: Trap, Dubstep, EDM. Maar ook happy hardcore bijvoorbeeld. Van alles door elkaar."



Inmiddels draaiden jullie op Mysteryland en over de grens in Duitsland, Zwitserland, België en Rusland. En nu dus een contract met ACE. Komt Zondag met Lubach niet in gevaar? ,,Welnee. Ik kan het combineren, hoef niet te kiezen en dat wil ook niet. Vaak is in mijn leven gezegd: hier moet je mee doorgaan. Toen ik een hitje had, zeiden ze: daar moet je er nog tien van maken. Ging ik radio maken, hoorde ik: dit is je leven nu. Schreef ik comedy, moest ik voor altijd het theater in. Fuck dat. Ik ben altijd koppig geweest in die zin. Ik doe vooral wat ik wil en tot dusver gaat het goed."