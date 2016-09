Lucia Rijker voor de klas in nieuw tv-programma

Het oorspronkelijke idee komt van de Britse chef-kok Jamie Oliver, zelf ooit een 'dropout', die de actuele problematiek rondom vroegtijdige schoolverlaters aan de kaak wilde stellen. Productiehuis No Pictures Please van Ewout Genemans haalt de formule naar Nederland.



De jongeren krijgen in drie weken allerlei vakken, onderwerpen en workshops voorgeschoteld. Het aanbod bestaat uit zowel reguliere vakken als vakken die nooit op een middelbare school worden gegeven als Fotografie en Mode. Ze worden gegeven door een bekende Nederlander die geldt als een expert op dat gebied. Jongeren moeten in deze setting weer inspiratie vinden, op zoek gaan naar hun passie en afrekenen met hun soms roerige verleden.



Simon Cowell

In de Britse versie dook onder andere Simon Cowell op als leraar Engels. Aan de Amerikaanse versie deden beroemdheden als 50 cent en regisseur Oliver Stone mee. Ewout Genemans: ,,We zijn heel blij dat we DREAMschool naar Nederland hebben kunnen halen en een verrassende en spannende combinatie van docenten uit de politiek, entertainment en wetenschap aan DREAMschool hebben weten te verbinden.''



Wie hier de docenten worden, wordt later bekend. Lucia Rijker is aangewezen als 'hoofdcoach' van de gelegenheidsschool. De voormalig kickbokskampioen die al 23 jaar in de VS woont, komt er de komende maanden speciaal voor terug naar Nederland. ,,Ik ben voor velen nog steeds die bokser, maar ik ben eigenlijk al jarenlang actief als coach in verschillende jeugdprojecten. Die kant kan ik nu eindelijk eens aan het publiek laten zien.''



Met haar eerste grote tv-klus komt voor Rijker een droom uit. ,,Ik wilde vroeger heel graag een soort eigen Oprah Winfrey Show presenteren over persoonlijke transformatie. Maar met jongeren werken is nog veel leuker. In het programma overzie ik het hele proces, praat ik met de docenten en ga ik bemiddelen als de scholieren vastlopen. Ik hoop enorm dat het aanslaat!''



Rijker voorspelt dat ook de bekende docenten een persoonlijke verandering zullen doormaken. ,,Veel bn'ers hebben best een ego. Jongeren hebben daar schijt aan en roepen gewoon 'fuck you'. Dus de uitdaging ligt echt aan beide kanten.''