Lucille Werner: Handicaps, we zien ze allemaal liever niet

Gisteren nog zaten ze in de auto, Lucille Werner en Angel, haar zevenjarige zoontje dat ze drie jaar terug adopteerde. ,,Hij vertelde dat jongetjes in de klas tegen hem hadden gezegd dat’ie wel erg bruin was. ‘Tegen mij zeiden ze vroeger altijd dat ik scheve voeten had’, zei ik toen. ‘De meeste mensen hebben wel wat, later zul je dat begrijpen’. Toen zei hij: ‘Nou, iedereen zit altijd in de zon om bruin te worden en ik ben het al’.”



Lucille Werner lacht, een dag later, nóg hardop om de scherpe grap van haar zoon. ,,Humor is zo belangrijk, ook voor mensrn met een handicapt. Ik kan me nog herinneren dat Guido Weijers aan mij vroeg of hij voor zijn oudejaarsconference een grap over mij mocht maken. Natuurlijk. Humor is een wapen en mensen met een handicap hebben baat bij nog meer openheid. Daarom is deze avond ook zo belangrijk.”



‘Deze avond’ is komende zaterdag als Lucille Werner samen met Kees Tol de Mis(s) verkiezing 2017 presenteert, een twee uur durende show waarin vrouwen met een lichamelijke beperking strijden om de titel. ,,Het is alweer tien jaar geleden dat de verkiezing werd gehouden. Het werd wel weer tijd voor een nieuwe generatie. Ik was benieuwd: hoe staan we er nu voor in Nederland.”