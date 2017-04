Luisteren in Londen

This is London, swinging London. London is full of sounds, sounds from all over the world. De radio is hier net als in New York, je hoeft eigenlijk niet naar buiten om de stad in te gaan. London Turkish Radio, London Greek Radio, Bollywood, Mozart, berichten voor de scheepvaart, poëzie, jaren 60, 70, 80, het zit hier allemaal nog in de ether, op zowel AM als FM.



Yeah man, irie, Babylon, ik zit nu op Reprezent FM, for young London. Oscar WorldPace, Steel Banglez ft. Haile, ik word al stoned van alleen het luisteren naar die gasten. Ze zijn hypnotiserend, op deze muziek kan ik, liggend op het hotelbed, uren drijven. Reprezent, ik onthoud hem, voor thuis, daar kan ik hem ongetwijfeld op internet vinden. Dan heb ik te NL young London altijd bij me. Jammer dat ik de uitlaatgassen en die heerlijke geur die vanuit de tube het trottoir opwasemt niet kan meenemen.



Wat hebben we nog meer. Jazz, goeje, snelle powerjazz. Vibrafoon, wat is dat toch een leuk instrument, al in geen tien jaar op de Nederlandse radio gehoord. Is dit niet Gary Burton? Ik wacht op de afkondiging. Ja, Gary Burton, daar zijn ze dol op in Londen, ik hoor hem altijd op de radio als ik hier ben, terwijl het toch een Amerikaan is. Hitradio heb je uiteraard ook, Absolute Radio, Capital Radio, het zijn strak geformatteerde stations, maar ze draaien heel veel (Britse) pop die wij nooit horen.



Beatles, die zijn ook nooit te missen. wanneer je ook aan de radio draait, altijd hoor je wel op een zender Beatles, vaker op AM dan op FM overigens.Op de praatzenders, dat zijn er een stuk of vier, gaat het de hele dag uiteraard over de Brexit, de aanstaande verkiezingen en de dwarsliggende Schotten.



Zo, uit met die radio, o wacht even, wat is dit, Kane FM, old skool scratch disco à la Rapper's Delight. Schattig, ik luister thuis verder. We gaan de stad in. Straks worden we verwacht bij de Nederlandse ambassadeur. Ja, ik ben op werkbezoek. Vanmiddag heeft de ambassadeur de eer mij het eerste exemplaar van mijn in het Engels vertaalde roman Het Instituut te overhandigen. The Institute, heet hij hier. Wie had ooit kunnen denken dat dat nog eens zou gebeuren. Ik niet. Right, let's go!



