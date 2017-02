Luisteren naar podcast

Ik luister een podcast vandaag. Podcasts zijn radioprogramma's die nooit via de ether zijn uitgezonden. Het kunnen lezingen zijn, cursussen of radiodocumentaires. Man Met De Microfoon heet deze podcast. Het is een serie verhalen van Chris Bajema. Ik ken hem al langer, Bajema is een radio­maker die als geen ander oog, oor en neus heeft voor verhalen. Hij ziet een rommelig stukje grond, 'het landje' aan de rand van de stad, pakt zijn microfoon en laat mensen praten. Zo hoor je verhalen die niemand ooit hoorde.



Maar wat ik nu van Bajema beluister, is echt onvoorstelbaar, en zo heet deze aflevering dan ook. Als iemand dit verhaal in romanvorm bij een uitgever had aangeboden, zou het meteen retour gezonden zijn met een kort briefje: Te ongeloofwaardig. Maar het is echt gebeurd. Het is gecheckt en gedubbelcheckt, goed onderzocht en allemaal waar bevonden.



Het begint met een telefoontje naar een cd-zaak waar ene Marijtje werkt. Een oudere vrouw belt. Haar man, niet meer in leven, zat altijd overal op te trommelen. Hij beweerde dat hij vroeger drummer was geweest. Onlangs heeft ze van iemand gehoord dat er in Rotterdam, in de muzikantenbuurt, een straat naar hem vernoemd is, de Maurice van Kleefstraat. Of Marijtje misschien muziek van Maurice van Kleef op cd kan vinden.



Bajema gaat op zoek: Wie was Maurice van Kleef? Er ontspint zich een verhaal dat loopt vanaf de jaren 30 van de vorige eeuw tot nu. Hij was inderdaad een groot drummer, hij speelde met grote jazzmuzikanten. Maar hij was ook Jood. De Tweede Wereldoorlog brak zijn carrière. Hij verloor zijn vrouw en zijn zoontje ontmoette... Nee, meer kan en wil ik niet verraden. Beluister dit verhaal en de andere podcasts van Bajema. Je vindt ze in de podcast-app op je telefoon of via www.manmetdemicrofoon.nl.



Hij laat zich overigens sponsoren door de Coffee Company. De reclamespots zijn zeer origineel. In deze aflevering is de reclame een minidocumentaire over het branden van Colombiaanse koffie. Podcasts, ontdek ze, je weet niet wat je hoort. Wat een wereld, ik zou eigenlijk moeten stoppen met werken om ze allemaal te kunnen beluisteren. Dat gaat niet, maar misschien wel een sabbatical podcastyear?



