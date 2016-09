Luuk Ikink: Boulevard is wel uitgeroddeld

Het moet een vreemde gewaarwording zijn geweest voor Luuk Ikink; thuis, op de bank met zijn vrouw naar RTL Late Night kijken. Maar dat viel alles mee, zegt de nieuwbakken RTL Boulevard-presentator. ,,Ik had het gevoel dat ik gewoon naar een programma zat te kijken, zonder eraan te denken dat ik daar een paar maanden geleden zelf nog stond."



Zijn vervangster Marieke Elsinga vindt hij 'fantastisch'. ,,Ik wou dat mijn eerste week zo was. Ik vond haar heel goed. Ja, dat commentaar van twitteraars op haar snelle praten... Dat krijg ik ook altijd te horen. Je kunt nooit iedereen tevreden stellen."



Er is nogal wat veranderd voor de 33-jarige Ikink. Bij de start van het nieuwe tv-seizoen verruilde hij zijn vertrouwde desk bij Late Night voor die van het vernieuwde RTL Boulevard, als co-host. En nee, hij is daarmee níét de opvolger van de afgezwaaide Albert Verlinde, die vijftien jaar lang het gezicht van het programma bepaalde als showbizzdeskundigde, de man die op de hoogte was van de roddels en bij BN'ers op de speed dial stond.



Eigenlijk is er van roddel en achterklap geen sprake meer bij Boulevard, zegt Ikink, die met een tevreden gevoel terugkijkt op zijn eerste week. ,,Ik denk dat dat roddelaspect, voor zover dat er nog in zat, er nu echt niet meer is. Nou ja, nauwelijks. Helemaal nu dit nieuwe format er is. Het is een entertainment- en mediaprogramma. En ja, we melden ook wel eens een baby van een BN'er. Maar dat zijn gewoon leuke nieuwtjes die iedereen doen glimlachen en waar die mensen zelf ook heel blij mee zijn."



Dat Ikink niet zoals zijn voorganger dagelijks door BN'ers wordt gebeld met nieuwtjes, vindt hij niet per se erg. ,,We hebben een goeie redactie, die ook al die contacten heeft. Maar wat voor nieuwtjes wil je hebben, hè? Ik denk niet dat heel veel mensen zitten te wachten op iemand die is uitgegleden in de supermarkt. Ja, dat zal ons eigenlijk worst wezen."