'Maak Iggy Pop maar president van Amerika'

Oude vrouwtje

Paterson is de naam van een Amerikaanse industriestadje in de staat New Jersey waar een buschauffeur (Adam Driver) plichtmatig zijn rondjes rijdt en nadenkt over de gedichten die in zijn hoofd rondspoken. Het zijn bijna Jules Deelder-achtige observeringen, zoals over een pakje lucifers.



,,Het idee voor deze film lijkt verbijsterend simpel, ik geef het toe. Maar een buschauffeur is een heerlijk personage om te gebruiken. Hij ontmoet elke dag mensen, luistert gesprekken af, laat 's avonds zijn hondje uit en leeft samen met een vriendin die ook artistieke aspiraties heeft.''



Volgens de regisseur schuilt in ieder mens een kunstenaar. ,,Waarom zou dat niet kunnen? Een buschauffeur zou best de mooiste gedichten kunnen schrijven. Enkele jaren geleden gaf mijn tai-chi-leraar mij deze wijsheid mee: ,Vertrouw nooit je eerste indruk van mensen.' Misschien is dat oude vrouwtje die naast je in de metro zit wel een karate-expert die je zo bewusteloos kan meppen. In een dakloze kan een briljante wetenschapper huizen. De wereld zit vol mysteries.''



Als voorbeeld in zijn film komt de werkelijk bestaande dichter William Carlos Williamson voor die echt in Paterson heeft gewoond. De buschauffeur bewondert hem. ,,Maar Williamson verdiende de kost als kinderarts. Wie had ooit gedacht dat in een man met een dergelijk beroep een geweldige dichter schuilgaat die wat mij betreft een van de beste van Amerika is? Kijk met een open blik naar mensen wil ik maar zeggen.''