Maartje van Weegen kijkt in de ziel van de cello

Veelgestelde vraag aan Maartje van Weegen (1): ,,U bent toch nog niet zo lang weg van de televisie?'' Haar antwoord: ,,Bijna tien jaar, mevrouw/meneer.'' Veelgestelde vraag aan Maartje van Weegen (2): ,,U heeft prinses Beatrix zolang meegemaakt, u gaat zeker nog regelmatig bij haar langs?'' Dat antwoord bewaren we nog even. Want het gaat hier en nu, aan de keukentafel van Maartje van Weegen in Huizen, om iets heel anders. Beter: ze gaat zelf iets heel anders doen. En dan kan je 65 zijn, verkiezingsuitzendingen gepresenteerd hebben, nieuws- en discussieprogramma's, interviews met koninklijke hoogheden en laatstelijk - met kippenvel van boven tot onder en een brok in de keel - de Nationale Herdenking voor de MH17-slachtoffers, maar voor een première in theater De Flint in Amersfoort (16 september) is ze nu flink nerveus. Wat ze gaat doen is dit: met het door haar bewonderde Hexagon Ensemble (vijf blazers en een pianist), aangevuld met een celliste, het podium op. Van Weegen maakt geen muziek, maar doet wat ze altijd al heeft gedaan: vertellen. Dagboek van een cello heet de voorstelling en dat is wat het is. De cello maakt een reis door de tijd, en door Europa. Daar hoort veel muziek bij en verhalen die Van Weegen aan het publiek overbrengt.

Maar toch, maar toch: de zenuwen dus. Want, zegt ze: ,,Presenteren is ook wel een beetje acteren, maar dit is toch heel anders. Ik wil zo graag dat het werkt, dat ik op het goede moment van de ene naar de andere kant van het podium loop, dat er een vloeiende overgang van mijn teksten naar de muziek komt.'' Dat vertellen, zegt Maartje van Weegen, dat kan ze wel. Met leesbril tegenwoordig. Ook weer zoiets: ,,Dat gaat natuurlijk spiegelen in het licht, heel vervelend. Dus wilde ik voor deze voorstellingen aan de lenzen. Maar het lukt me niet, eerlijk waar. Ik kreeg ze wel in, maar niet meer uit. Ik heb het geprobeerd totdat mijn ogen helemaal aan het tranen waren en het me bijna emotioneerde. En we hebben hier in Huizen de aardigste opticien van het land; ook hij kreeg die lenzen er niet uit gepriegeld. Dus het wordt een leesbril. Maar daar baal ik dan van, snap je dat?'' Van Weegen vertelt in de voorstelling over de talrijke omzwervingen van een cello, die een eeuwenlange reis door Europa maakte. Langs een Venetiaans weeshuis waar de kinderen de muziek van Vivaldi leren, langs Joseph Haydn in diens Londense periode, langs Auschwitz, waar een gevangenenorkest voor de gevreesde kamparts Josef Mengele moest spelen.

Stapel

De cello is gebouwd door Antonio Stradivarius, eind 17de eeuw. Een journalistiek adagium vliegt over de keukentafel. ,,Een goed verhaal moet je niet doodchecken: Stradivarius zou eerst naar de bomen geluisterd hebben voordat hij besloot of hij hun stammen tot een instrument kon bewerken. Hij luisterde naar hun ziel.''



Wacht, hier bouwt ze snel een prachtig, houten bruggetje. Ze pakt een stuk keukenpapier, rolt het open en vist er een houten stokje uit: de stapel, een stukje vurenhout dat essentieel is voor de klankvorming van het instrument. Vertederd: ,,Dit is de ziel van een cello. Ik was bij een cellobouwer in de voorbereiding op deze voorstelling en vroeg heel onbescheiden of hij zo'n stapel voor me over had. Dit eenvoudige stokje zorgt voor de klank, voor het karakter van de cello. Dat is toch prachtig?''



Ze hapt in een madeleine, gisteravond zelf gebakken door haar echtgenoot, oud-omroep baas Joop Daalmeijer, en zegt: ,,Na de première gaan we met dit stuk nog naar een aantal kerken. Maar we willen vooral ook volgend seizoen in de theaters staan. Hopelijk denken die programmeurs niet: 'goed stuk, maar wat doet die Maartje van Weegen er in vredesnaam bij?'



De onzekerheid blijft knagen, ook bij iemand die op televisie een miljoenenpubliek trok bij grote nieuwsgebeurtenissen en interviews met leden van de koninklijke familie. Bijna vergeten: hoe vaak gaat Van Weegen voor een sherry naar kasteel Drakensteyn, waar prinses Beatrix tegenwoordig resideert? Gulle lach: ,,Echt nooit. Wij waren echt werk voor elkaar, van beide kanten. En bovendien: ik hou niet van sherry.''



Dagboek van een cello, vrijdag 16 september, 19.00 uur, De Flint in Amersfoort.