Maassen valt La Paay aan, felle Prem en meer opmerkelijke tv-momenten

Eva Jinek die Jules Deelder vermanend toespreekt in haar talkshow Jinek: het wordt door tv-experts een legendarische uitzending genoemd. Maar er zijn door de jaren heen vaker momenten geweest waarin het uit hand liep in een talkshow. Wij zetten er een paar op een rij.

Karel van de Graaf

In een live uitzending van het praatprogramma van Karel van de Graaf gingen in december 1984 een voor- en tegenstander van het Surinaamse Bouterse-regime met elkaar op de vuist. Het wordt een van dé 'tv-momenten aller tijden' genoemd. De Raad voor de Bevrijding van Suriname, een van de organisaties die bij de vechtpartij betrokken was, toonde zich zeer verontrust over het gebeuren, waarbij twee gewonden vielen.

Adelheid en Boudewijn

In Sonja op Zaterdag kreeg Adelheid Roosen het in 1995 aan de stok met Boudewijn Buch. ,,Ik geef nu toch antwoord! Houd dan even je botte harsens, Buch!'', vloog het door de studio.

Fel debat in Knevel en van den Brink

In 2009 ging het ook fout in een aflevering van Knevel en van den Brink. Abdou Bouzerda, voorman van de Nederlandse AEL ging een fel debat aan met Ronny Naftaniel, directeur van het CIDI, Centrum Informatie en Documentatie Israël. De Arabisch Europese Liga (AEL) had een omstreden cartoon gepubliceerd, ondanks de afspraak met het Openbaar Ministerie de cartoon te verwijderen. Het ging om een tekening waarop twee Joden de Holocaust verzinnen.

Prem over De Volkskrant

Van advocaat-columnist Prem Radhakishun is bekend dat hij vaak het randje opzoekt, zo ook meerdere malen in De Wereld Draait Door. In 2010 kreeg Volkskrant-hoofdredacteur Philippe Remarque er van langs toen het over columnist Jean-Pierre Geelen ging. ,,Eén van de grootste hypocrieten, waarvan ik vernomen heb dat hij het met kleine kindertjes doet'', haalde Prem uit.

La Paay hard aangepakt

'Wat vind je ervan, kan het?', vroeg diva Patricia Paay liefjes in De Wereld Draait door aan cabaretier Theo Maassen toen ze in 2009 naakt ging voor Playboy. Het antwoord dat Maassen gaf, zorgde voor 'ahhh'-geroep vanuit het publiek. Presentator Matthijs van Nieuwkerk dook even ineen.

Rutger Castricum mag niet over boek praten

PowNews-verslaggever Rutger Castricum werd in 2012 stevig aangepakt in De Wereld Draait Door door Felix Rottenberg, Frénk van der Linden, Jan Mulder en Matthijs van Nieuwkerk. Castricum was in het programma om te praten over zijn boek, maar het gesprek ging vooral over de afgetreden PvdA-leider Job Cohen. Van Nieuwkerk: ,,Heb jij bijgedragen aan de val van Job Cohen?" ,,Ja, natuurlijk'', zei Castricum. Toen Van Nieuwkerk vroeg hoe je als politicus met de brutale stijl van Castricum moet omgaan, begon politiek commentator Felix Rottenberg zich ermee te bemoeien vanuit het publiek. ,,Wat jij maakt is geen nieuws, het is cabaret, afzeiktelevisie. Het hoort niet bij het vak van een politicus om daarmee om te gaan.'' ,,Nee, wij maken een nieuwsprogramma'', reageerde Castricum. En zo ging het nog even door.

Zonnebrillen