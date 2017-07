Madame Tussauds wijt bleke Beyoncé aan flits

Stevie Wonder (67) trouwt in geheim met Tomeeka (42)

7:33 Stevie Wonder is afgelopen weekend getrouwd met de 25 jaar jongere Tomeeka Robyn Bracy. Foto's van de bruiloft in een hotel in Los Angeles lekten via een van de achtergrondzangeressen van de 67-jarige zanger uit, zo weet People.