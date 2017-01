Madonna kondigt anti-Trump-mars aan met pikante foto

Ook Madonna is van de partij tijdens de protestmars in Washington de dag na de inauguratie van Donald Trump. De Women's March On Washington wil aandacht vragen voor vrouwenrechten omdat de organisatoren zich zorgen maken over de aankomend president van de Verenigde Staten.

Madonna maakte haar deelname bekend met een provocatieve foto. Daarop is het kruis van een vrouw te zien, waarbij het schaamhaar is geschoren in de vorm van het bekende Nike-logo. 'Yessss, just do it', schreef de zangeres daarbij. Ze sprak de hoop uit dat er een miljoen vrouwen op de been komen die dag, en riep fans op zich aan te sluiten.