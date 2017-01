Madonna: opblazen Witte Huis bedoelde ik niet letterlijk

Drake en Jamie Foxx treden op bij Bar Mitzvah in Amstel Hotel

22 januari De Canadese rapper Drake zegde zijn vier concerten die hij dit weekend in Amsterdam zou geven vorige week af, maar is toch in de stad. Op social media gaan foto's en filmpjes rond van de rapper die afgelopen nacht in het Amstel Hotel was. Hij trad er op tijdens een Bar Mitzvah-feest van een Joodse familie, bevestigen aanwezigen.