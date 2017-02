Magische wereld Harry Potter levensecht

De magische wereld van de tovenaarsleerling is nu voor iedereen te betreden. In de tentoonstelling Harry Potter The Exhibition, gisteren geopend in Utrecht, zijn tal van attributen uit de films - decors, kostuums, toverstokjes, bezemstelen en zelfs een kopie van de Zweinstein Expresstrein - te bewonderen.



Ruim vier miljoen bezoekers heeft het evenement - dat eerder onder meer in Boston, Shanghai, Toronto, Brussel en Tokio plaatsvond - inmiddels getrokken. De bezoekers reageren uitlopend op de tentoongestelde waren. Julie Jentzen, een van de samenstellers: ,,De expo maakt veel emoties bij de bezoekers los. Je merkt hoe belangrijk Harry Potter in de levens van veel mensen is, van grootouders tot kleinkinderen. Ik heb een Zweedse tiener in huilen zien uitbarsten toen zij oog in oog kwam te staan met de spullen uit de films. Aziatische bezoekers lopen vooral te fotograferen.''



Sinds 2009 toert de Potter Exhibition, oppervlakte 1.400 vierkante meter, over de wereld. Supervisor Eddie Newquist rekent voor: ,,Alle spullen worden in minstens 40 containers vervoerd. Het duurt een paar maanden voordat de tentoonstelling is ingericht. Elke locatie is anders.''



Zweinstein

De bezoeker waant zich al bij het begin in het Zweinsteinkasteel. Een van de eerste ruimtes toont een replica van de leerlingenkamer van Griffoendor, waar de kostuums van Harry Potter en zijn vrienden zijn uitgestald. Achter het volgende gordijn bevindt zich de slaapzaal van de jongens, waarin een nogal krap ogend hemelbed staat dat ooit de slaapplek was van Ron Wemel, de roodharige vriend van Potter. In de Zwerkbalzone, gewijd aan de favoriete sport van de toverheld, kunnen de bezoekers zelf een bal gooien om hun vaardigheid te testen. Wie een hoofdtelefoon huurt, kan de filmmakers over hun ervaringen horen praten. ,,Ze praten vooral over hun passie. We gaan geen geheimen over de filmopnamen prijsgeven. De magie van de films mag niet worden verbroken'', aldus Newquist.



