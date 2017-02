Makers Scary Movie komen met parodie op Star Wars

Financier en producent Covert Media biedt de distributierechten van de parodiefilm aan op het filmfestival van Berlijn. De opnames beginnen in het najaar.



,,Jason en Aaron zijn krachtpatsers die keer op keer hebben bewezen dat ze weten wat geliefd is bij het publiek'', zegt CEO Paul Hansen van Covert Media. ,,Ze hebben een onverschrokken kijk op de popcultuur. We hebben er alle vertrouwen in dat ze de populaire filmserie over een sterrenstelsel hier ver, ver vandaan, zullen aanpakken."



De eerstvolgende echte Star Wars-film heeft luidt Star Wars: Episode VIII: The Last Jedi en draait vanaf 15 december dit jaar in de bioscopen. De sciencefictionfilm is de opvolger van Star Wars: The Force Awakens, die wereldwijd records brak.