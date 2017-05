Mamma Mia! krijgt volgend jaar vervolg

De hoofdrolspelers uit het eerste deel keren volgens Universal waarschijnlijk terug. Ook wordt een aantal nieuwe acteurs toegevoegd aan het vervolg. De tweede Mamma Mia!-film wordt geschreven en geregisseerd door Ol Parker. De film wordt op 20 juli 2018, precies tien jaar en twee dagen na het verschijnen van het eerste deel, in de bioscopen verwacht. ABBA-leden Benny Andersson en Björn Ulvaeus buigen zich weer over de muziek.

Trouwen

In Mamma Mia! The Movie speelde Meryl Streep de vrijgezelle Donna Sheridan, wier dochter Sophie (Amanda Seyfried) op het punt staat te gaan trouwen. Voordat ze in het huwelijksbootje stapt, wil Sophie weten wie haar vader is. Kanshebbers zijn Sam Carmichael (Pierce Brosnan), Harry Bright (Colin Firth) en Bill Anderson (Stellan Skarsgård).