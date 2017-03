Man achter wereldberoemd fluitje spaghettiwesterns overleden

De man van het fluitje dat te horen is in de muziek van verschillende spaghettiwesterns is gisteren overleden. Alessandro Alessandroni is 92 jaar geworden, melden Italiaanse media vandaag.

De Italiaan, die componist, dirigent en arrangeur was, stond bekend om zijn grote vermogen tot fluiten. In 1964 werd hij 'gerekruteerd' door collega-componist Ennio Morricone, die verantwoordelijk werd voor de soundtrack van films als A Fistful of Dollars, For a Few Dollars More en Once Upon a Time in the West.