Marc van der Linden volgt geen wonderdieet, Fred showt huis

Inge heeft een fun night

Zwembadkoningin Inge de Bruijn heeft op het Feyenoordgala in De Kuip een plekje in de zon opgezocht. Of ze volop kan relaxen in een strandstoel met haar witte strakke jurk, valt te betwijfelen.

Je zoekt een plekje in de zon. Waar je zo, gezellig zit. Gala diner #feyenoordgala #giovannivanbronckhorstfoundation #fun night Een foto die is geplaatst door null (@) op 5 Jul 2017 om 0:00 PDT

De hagelwitte kamer en suite van Fred

Stylist Fred van Leer is niet een beetje blij, maar hysterisch blij met zijn nieuwe huis in Rotterdam. Fred verkast van een propvol appartement naar een karakteristiek pand met ruimte, waar tot zover wat zwart-witte accessoires zijn toegevoegd aan de hagelwitte woonkamer en suite.

Af en toe knijp ik mezelf nog even .... maar wat ben ik een partijtje hysterisch blij met mijn huis .... en ja lieve mensen nog steeds 010 !!! Een foto die is geplaatst door null (@) op 5 Jul 2017 om 3:33 PDT

Marc: Afvallen is maatwerk

Royaltyverslaggever Marc van der Linden is klaar met de geruchten dat hij een gastric bypass-operatie (waarbij de maag wordt verkleind, red.) heeft ondergaan. Hij onderstreept dat hij zonder enige ingreep 100 kilo in twee jaar is kwijtgeraakt en dat je enkel kunt afvallen met een methode die goed bij je past. ,,Ik heb geen wonderdieet gevolgd en ook niet één geheim. Ik heb door goed naar mijn situatie te kijken en heel veel te veranderen mijn resultaat behaald.''

Gezegende mevrouw Oerlemans

Daniëlle Oerlemans-Overgaag heeft nogal veel nichtjes en neefjes die met hun opa en oma nog maar net op de foto passen. ,,Wat een ledematen'', roept een volger van Daniëlle, die met Reinout en de kids in Nederland verblijft, uit.

All Cousins together with Grandpa and Grandma ❤️ so blessed! Een foto die is geplaatst door null (@) op 5 Jul 2017 om 3:39 PDT

De nep-tattoo van Ben

Ben Saunders blikt terug op een momentje dat hij en presentator Peter van der Vorst de media beet namen met een foto waarop de veelbesproken zanger uit Hoorn Peter voorziet van een tattoo. ,,Ik droeg niet eens handschoenen'', aldus Ben, die nog maar eens benadrukt dat de boel nep was.

When we tricked the papers hahaha i wasnt even wearing gloves 😂🙌🏻 @petervdvorst Een foto die is geplaatst door null (@) op 5 Jul 2017 om 3:50 PDT

Jonah Sips in subtropisch zwembad

Actrice Liza Sips prijst met een kiekje van zichzelf in bikini en zoontje Jonah een locatie van een vakantiepark aan. Het is er prachtig en kinderen vermaken zich prima in het zwembad, luidt het reclamepraatje.

Xelly's paard maakt haar po ë tisch

Visagiste Xelly Cabau Kasbergen brengt haar zomer door op Ibiza, het eiland waar zuslief Yolanthe onlangs een club opende. Van een ritje op een wit paard wordt Xelly nogal poëtisch. ,,Het pure hart van het paard vertrouwen, ik houd ervan'', klinkt het uit de mond van de brunette.

Knowing he is stronger than me.. but trusting the pure heart of the horse..💕 loved it! thank you sis @marinacabau and @dominiquegoedhartx 😘 #horseridingonibiza Een foto die is geplaatst door null (@) op 5 Jul 2017 om 2:23 PDT

Eva gesandwiched

Eva Jinek noemt zichzelf een mazzelpik met 'koningen' dj's Sunnery James en Ryan Marciano naast zich. Eva zegt alleen maar liefde te hebben voor de mannen die zich opmaken voor de allerlaatste versie van dancefestival Sensation.