Mariah Carey klaagt concertorganisator aan

Video Verbaasd stel in My First Holiday weet niet waar Toscane ligt

10 januari Als je nog nooit op vakantie bent geweest, is het buitenland een hele ontdekkingsreis. Dat bewijst het RTL5-programma My First Holiday. In de uitzending van vanavond is namelijk het stel Melvada en Reginald te zien, die op vakantie worden gestuurd naar Toscane. Een bestemming die voor hun volstrekt onbekend is.