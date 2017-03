'Mariah Carey wil haar borsten laten verkleinen'

Carrie Fisher geëerd in nieuwe Star Tours

25 maart Carrie Fisher wordt geëerd in de nieuwe versie van de attractie Star Tours in Disneyland Parijs. Een digitale jonge versie van Fisher is te zien in een aantal van de zeventig verschillende avonturen die bezoekers kunnen beleven in Star Tours: The Adventure Continues. De vernieuwde attractie is vanaf zondag voor het publiek toegankelijk.