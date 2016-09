Mark van Eeuwen is weer gelukkig in de liefde

,,Ik heb de foto's niet gezien, maar ik denk dat ze voor zich spreken. Daar wil ik het bij laten'', aldus Mark. Wie de gelukkige is, is niet bekend.



Mark, bekend van onder meer Goede Tijden Slechte Tijden en Flikken Rotterdam, was al een tijdje vrijgezel. In januari liet hij nog weten dat hij nauwelijks tijd had om te daten.



Mark had in 2008 een relatie met actrice-presentatrice Lieke van Lexmond, zijn toenmalige tegenspeelster in GTST. Dat ging na anderhalf jaar over. In 2014 liet hij los: ,,Ik ben met een meisje aan het daten. Dat gaat heel goed. We gaan even kijken waar dat naar toe gaat.''