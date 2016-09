Marlijn werd ooit gepest en Everon heeft een geheim

Video Popdiva Britney Spears gaat dansend volledig uit haar dak

12:22 De Amerikaanse popster Britney Spears heeft vandaag op sociale media een opmerkelijk filmpje gezet waarin de 34-jarige zangeres al dansend in haar ondergoed volledig uit haar dak gaat. Haar volgers zijn onder de indruk en vragen zich ernstig af of La Spears misschien zo schokkerig beweegt omdat ze een kriebelinsect in haar broekje heeft. Volgens de ster, die in Las Vegas staat met haar Piece of Me-show, is ze gewoon lekker aan het bewegen. ,,Het is lang geleden dat ik zo extreem los ging.''