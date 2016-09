Mart Smeets en zoon aan de slag voor Ziggo

,,Dit idee ontstond een aantal maanden geleden, toen ik gepolst werd 'iets' met het EK honkbal te gaan doen'', aldus Smeets. ,,Vanaf 1969 was ik op en af honkbalman bij de NOS. Zoon Tjerk werd een tamelijk goede speler, werd international en Olympiër en ging geheel op in zijn sport. Samen zijn we redelijk gek van het spelletje, hoewel we niet dezelfde favoriete ploeg(en) hebben. Hij: Yankees. Ik: Red Sox en Blue Jays. Dat leidt wel eens tot pesterige mailtjes.''



Over zijn snelle 'comeback' na zijn afscheid vanuit Rio: ,,'t Kan verkeren, hoewel dit al lang geleden besproken was en ik al drie jaar met zeer veel plezier basketbal bij Ziggo Sport versla en dat blijf doen. Blijkbaar komen alle sporten terug op mijn pad.'' En met een knipoog: ,,Ik ga me later maar voorbereiden op de Elfstedentocht.''



Ziggo Sport, het 'gratis' sportkanaal voor abonnees, zendt het EK honkbal van 9 tot en met 18 september live uit. Het team Kingdom of the Netherlands strijdt voor prolongatie van de Europese titel.