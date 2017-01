Martijn breekt met lenige Noi en verliefde Eva gaat trouwen

Weekblad Privé blik de eerste dagen van 2017 met de Fijnaartse volkszanger Frans Bauer (43) 'gezellig' terug op 6 januari 2105: de dag dat zijn vader Chris op 70-jarige leeftijd overleed. Volgens Frans voelt hij zijn vader nog altijd om zich heen. Voor het tijdschrift is dat gegeven een mooie aanleiding om de bijna altijd vrolijke smartlappenvocalist eens stevig aan de tand te voelen over het eventueel inschakelen van een paragnost. In dit geval een medium dat in staat zou zijn contact te leggen met de geest van overledenen. Frans heeft vooralsnog weinig trek in zo'n gesprek met stemmen uit het hiernamaals. En hij doet uit de doeken waarom niet. ,,Ik ben bang voor mediums en niet iemand die met zo'n meneer of mevrouw gaat lopen zemelen.'' Volgens Bauer weet je immers nooit of het waar is wat zo'n 'contactmaker' zegt. ,,Want voor je het weet klamp je je vast aan lucht.'' De zanger heeft die visie geleerd van zijn vader. ,,Hij zei altijd: laat de doden rusten. En: dat is niets voor ons, daar moeten we ons niet mee bezighouden.'' Een 'zweverig' type komt in het artikel niet aan het woord, maar paragnosten zullen het ongetwijfeld met kromme tenen lezen. Want mediums geloven, in tegenstelling tot de Bauers, wel degelijk in verhelderende conversaties met dode zielen.