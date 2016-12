Martin Freeman en Amanda Abbington zijn gescheiden

,,Ik ben niet meer bij Amanda'', zegt Freeman in een interview met The Financial Times. ,,We zijn als vrienden uit elkaar gegaan, ik zal altijd van Amanda blijven houden'', aldus de acteur, die vooral bekend is van zijn rol als Bilbo Baggins in The Hobbit-films en dus als Dr. John Watson in de serie Sherlock.



Abbington vertelt tegenover The Telegraph een eenzelfde soort verhaal. ,,Martin en ik blijven beste vrienden en we houden van elkaar. We zijn vriendschappelijk uit elkaar gegaan.''



Sherlock

De twee spelen in Sherlock het koppel Watson en Mary. Het vierde seizoen van de serie start op 1 januari op BBC, en dan zien we hoe de eerste scheurtjes in hun huwelijk verschijnen. Dit zou toeval zijn, al geeft Abbington toe dat het vreemd is.



De 45-jarige Freeman en de 42-jarige Abbington leerden elkaar kennen op de filmset van Men Only. Ze speelden daarna vaker in dezelfde producties.