Martin Garrix neemt sexy Charelle mee naar Malediven

De schatrijke Garrix (20) - echte naam Martijn Garritsen - liet los dat hij het 'super gezellig' met zijn Charelle heeft. Toch durft hij nog niet van een vaste relatie te spreken. ,,We zijn naar de Malediven geweest, maar we hebben er nog geen stempel op gedrukt.''



Charelle blijkt een beeldschone brunette die onder contract staat bij verschillende modellenbureau's. ,,Wie weet wat er van gaat komen, we zijn allebei druk met ons eigen leven. Zij doet fulltime modellenwerk. Ik ben nu in Nederland, maar zij zit in Australië. Wie weet, in de toekomst.''



De winnaar van de Popprijs denkt wel dat het mogelijk is om als drukbezet dj een relatie op te bouwen. ,,Ja natuurlijk, uiteindelijk gaat alles om balanceren, niet alleen in relaties maar ook met familie en vrienden. Ik denk dat ik nu wel een hele chille balans heb gevonden tussen vrienden, familie, toeren en muziekmaken.''



Amsterdam

Charelle Schriek is gewend aan de spotlights. Toen de brunette pas twee maanden oud was, gaf haar moeder haar op bij een bureau. ,,Ik heb altijd in de modellenwereld gewerkt en gaf het alleen even op toen ik economie en rechten studeerde'', liet ze eerder los aan Model List.



De favoriete stad van het model is Amsterdam: de stad waar zij studeerde. ,,Ik ben daar vaak. Om te lunchen bij Sla en ik ga graag naar Jimmy Woo.''