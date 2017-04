Martin Garrix was nerveus voor tour met Justin Bieber

,,Het grappige aan deze tour is dat ik vooraf echt niet wist wat ik kon verwachten. Als ik een eigen show doe, zijn er veel Garrix-fans maar nu was ik enorm zenuwachtig, omdat er allemaal fans van Justin waren die allemaal op hem stonden te wachten", aldus Martin in een vraag- en antwoordsessie met fans voor radiostation iHeartRadio.



De zenuwen waren uiteindelijk voor niets. ,,Toen ik het eerste nummer startte in Perth, ging het publiek los. Het was te gek", aldus de dj, die de hele tour met zijn goede vriend 'superleuk' vond. ,,Misschien doen we het in de toekomst nog een keer."



Garrix en Bieber gaan in ieder geval komende zomer nog samen een aantal festivals in Europa af, waaronder Pinkpop in Nederland.