Martin Garrix wil vaker samenwerken met Dua Lipa

Martin bracht eerder dit jaar het nummer Scared To Be Lonely uit met de Britse zangeres. Het nummer had hij al op de plank liggen, toen hij Dua vroeg. ,,Ik had haar nog nooit ontmoet maar ik wilde dat zij het zou zingen omdat ik haar stem geweldig vind", aldus Martin.

,,Ik ben van plan om nog een nummer met haar te maken. Ik mag haar graag, ze is geweldig en super dope, ze heeft veel energie", looft Martin haar. De dj krijgt naar eigen zeggen geregeld namen aangedragen van artiesten met wie hij zou moeten samenwerken, maar dat wordt vaak niets omdat er geen klik is. ,,Dat heb ik wel met haar. Het schrijfproces is het belangrijkste wat er is en als er dan geen geweldige sfeer in de studio is, is het ook niet de moeite waard om in de studio te blijven."

Vorige maand doken geruchten op dat Martin en Dua meer dan vrienden zouden zijn. Zo werden ze samen innig gefotografeerd. Volgens het management ging het echter om een 'vriendschappelijke knuffel'.

Scared To Be Lonely werd op veel plekken op de wereld een grote hit, waaronder in de toonaangevende hitlijsten van Amerika en Groot-Brittannië. In Nederland bereikte het nummer in februari de derde plaats.