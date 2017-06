Martine van Os: Ik mijd de medicijnkast

Van een didgeridoo tegen snurken tot kokosolie tegen hoofdluis. Je kan het zo gek niet bedenken of het komt voorbij in de Omroep MAX -hit Gezond Verstand . Een programma dat goed past bij presentatrice Martine van Os (60). ,,Ik blijf zelf ook graag uit de medicijnkast.”

Van de populariteit van Gezond Verstand krijgt Martine van Os niet zoveel mee. Ze zit momenteel in Ierland, voor de opnames van een andere kijkcijferhit, We Zijn Er Bijna. Met die successen is ze inmiddels toegetreden tot het selecte groepje kijkcijferkanonnen van Omroep MAX. ,,Kijkcijferkanon, nou ja. Je bent zo goed als je laatste programma”, zegt ze bescheiden.

,,Het is goed om te zien dat we zoveel mensen er een plezier mee doen. De lat ligt alleen nu wel hoog. Voor mijzelf ook. Ik raak er aan gewend. Ik ben teleurgesteld als er opeens maar 1 miljoen mensen kijken in plaats van 1,2 miljoen. Maar ik vind het heel fijn. Zeker dat ik op mijn leeftijd nog zo aan het werk ben.”

Terug naar de basis

In Gezond Verstand, vanavond weer op NPO 1 (21.25 uur), komen de meest uiteenlopende types voorbij om hun middeltjes te laten testen. Zeep in je bed tegen beenkramp of kokosolie op je hoofd tegen luizen. ,,Het is iets wat wel heel erg leeft nu. Mensen willen terug naar de basis met dingen van de natuur in een tijd waarin we overspoeld worden door de farmaceutische industrie. We worden ons steeds meer bewust van hoe slecht alles is.”

Hoewel ze het programma niet zelf heeft bedacht, is het voor Van Os wel een feest der herkenning. ,,Ik blijf zelf ook graag uit de medicijnkast. Zo ben ik opgevoed. Mijn moeder was heel erg spaarzaam met medicijnen. Ik denk dat ik van mijn geboorte tot mijn vijftiende misschien twee aspirientjes heb geslikt. Als het op een andere manier op te lossen is: graag.”

Didgeridoo

Toch is ze soms ook verwonderd over de middeltjes waarmee de kandidaten komen. ,,Neem de didgeridoo tegen het snurken. Er kwam een man langs en die had last van slaapapneu. Zo verschrikkelijk dat zijn vrouw niet meer bij hem wilde slapen. Die kreeg toen aangeraden om didgeridoo te gaan spelen. En wat blijkt: dat helpt echt!”

De vorm waarin het programma is gegoten, valt ook op in het huidige televisielandschap. Het programma is rustig, loom en soms zelfs traag: slow-tv. Een verademing in deze tijd, vindt Van Os zelf. ,,Televisie heeft zich ontwikkeld, gaat met zijn tijd mee. Alles gaat sneller en dat zie je terug in programma's. Dat is logisch. Maar ik vind dat daarin vaak wordt doorgeslagen. Veel programma's worden enorm snel gemonteerd en overal moet een muziekje onder. Dan wordt het al gauw éénheidsworst. Ik vind het juist prettig als je voor een programma echt kan gaan zitten en het rustig kan volgen.”