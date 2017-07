Matige North Sea Jazz, met één uitschieter: Gladys Knight

Nee, een absolute wereldster of de doorbraak van een toekomstige heerser van de livepodia had deze editie van North Sea Jazz niet in huis. Na jaren waarin met Pharrell Williams, Anderson. Paak, Lady Gaga en John Legend de sterren van het moment in huis waren, beleefde Nederlands grootste soul- en jazzfestival een uitvoering die zijn kracht vooral uit de breedte haalde. Het bleek ruimschoots voldoende voor een uitverkocht festival, waarbij de organisatie duizend bezoekers per dag meer toeliet dan vorig jaar.

Met de blik op de toekomst gokte North Sea Jazz op zaterdag op de potentie van Solange, de eigenzinnige jongere zus van Beyoncé Knowles. Solange (31) maakte vorig jaar grote indruk met haar album A Seat at the Table, waarmee ze op dwingende toon een plek aan tafel van de grootheden van de nieuwe soul leek op te eisen.

Volledig scherm Solange © ANP

Koele elektro-soul

Haar eerste grote live-optreden sinds die plaat was daarom omgeven met die heerlijk opgewonden stemming die een festivaldag soms laadt met extra energie. De grote Maas-zaal moest extra tribunes openen, omdat van de 25.000 festivalbezoekers bijna de helft Solange wilde zien.

Na zo’n aanloop viel het optreden ondanks de evidente kwaliteit simpelweg een beetje tegen. Solange koos voor een strak geregisseerd visueel spektakel dat een uur lang baadde in hetzelfde oranje licht. Haar muzikanten had ze de opdracht gegeven danspasjes in te studeren. Het werd zo een langgerekte videoclip die enigszins afstandelijk en uiteindelijk te eenvormig oogde. Ook muzikaal bracht ze, ondanks fabuleuze vocalen met dezelfde klankkleur als die van haar zus, een weinig gevarieerde show vol koele elektro-soul.

Wat was het verschil groot met de uiteindelijke koningin van North Sea, de 73-jarige Gladys Knight. Zij zorgde zaterdagavond voor het enige werkelijk magische optreden van het festival. Een masterclass in het neerzetten van een liedje werd het. Dankzij haar fenomenale persoonlijkheid (met één blik of uithaal kan Knight nog steeds elke song naar haar hand zetten) en haar warme stem, werd haar show een gloedvolle jukebox die van evergreen naar evergreen oversloeg.

Uiteraard zong ze haar successong uit de tijd van de Pips (I Heard it Through the Grapevine) en haar eigen standard Midnight Train to Georgia, maar ze verbaasde pas echt door zich een dubbelslag van twee Hello’s (de ene van Lionel Richie, de andere van Adele) volledig eigen te maken. Tussendoor strooide ze moederlijke adviezen en anekdotes de zaal in. ‘Ik zie vaak jonge artiesten het podium opkomen en meteen roepen: ‘Allemaal handen in de lucht en klappen’. Dan zeg ik: ‘For what? You ain’t done nothing yet!’

Volledig scherm © ANP

Die ouderwetse opgestroopte-mouwen-mentaliteit viel goed op North Sea Jazz. Het was ook de reden waarom het concert van Norah Jones al vergeten was voordat het slotakkoord had geklonken. Wat zingt Jones (38) nog steeds engelachtig mooi, maar wat is haar podiumpresentatie ook 15 jaar na haar monumentale debuut Come Away With Me nog altijd ongekend saai. Elke solo is afgepast en elke noot vooraf uitgedacht. Dan helpt zelfs de kwaliteit van songs als Don’t Know Why en Sunrise niet meer. Tientallen bezoekers verlieten – ondanks de betaling van 25 euro extra voor dit zogeheten plus-concert – voortijdig de zaal.

Berucht

Die bijbetaling blijft een zwak punt van het verder ouderwets broeierige, maar ook dure festival. Het ticket dat toegang geeft tot drie dagen festival inclusief alle plus- concerten steeg in prijs van 259 naar 310 euro. En ook voor die prijs is niet zeker dat je van al je droomconcerten iets meekrijgt. Vooral jazz-zaal Amazon is berucht om zijn rijen vooraf. Wie zich er niet ruim voor aanvang meldt, staat simpelweg voor een dichte deur. Onder anderen fans van Wayne Shorter, Chick Corea en Diana Reeves ondergingen dit lot.

Omdat dit weekend ook duidelijk werd dat het festival de komende vijf jaar in Ahoy blijft, moet er binnen de grenzen van de locatie naar meer flexibiliteit worden gezocht. En hopelijk kan tijdens die zoektocht ook die andere bezoekersergernis worden meegenomen: betalen voor een schoon toilet. Daarvoor werd een halve consumptiemunt (1,35 euro) gerekend. Simpelweg ongastvrij.