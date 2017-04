'Mattie en Wietze praten over ochtendshow op SkyRadio'

Een transfer naar Radio 538 ligt niet voor de hand aangezien Edwin Evers in elk geval tot en met 2018 de ochtendshow wil blijven doen. In de middag zendt het station sinds augustus 2015 De Coen en Sander Show uit. Ook bij Radio 10 en Radio Veronica is de programmering in de ochtend recent nog vernieuwd. Sky Radio zendt alleen muziek uit, maar het station heeft ooit aangegeven dit best te willen veranderen als de kans zich voordoet.



Werkgever Qmusic is volgens een woordvoerster niet op de hoogte van een naderend vertrek. ,,Wij hebben er ook nog niet met hen zelf over gesproken.’’ Talpa Radio bevestigt intussen het duo graag in huis te willen halen. ,,Mattie en Wietze zijn hele goede radiomakers, zie ook hun staat van dienst'', zegt een woordvoerster. ,,Talpa Radio zou deze talentvolle dj’s graag op een van onze zenders willen programmeren, maar Mattie en Wietze hebben op dit moment nog een overeenkomst met Qmusic.''



Menno Koningsberger, algemeen directeur van Talpa Radio, zegt met meerdere talenten in radioland in gesprek te zijn. ,,Sinds de samenvoeging van de zenders in oktober hebben we dingen veranderd. En we gaan natuurlijk niet achterover leunen en niks doen. We zijn altijd met talenten in gesprek. Ik kan me best voorstellen dat Mattie en Wietze een plek op een van onze zenders krijgen. Ik heb begrepen dat ze hier een rondleiding hebben gehad. Ze wilden eens zien hoe het er hier uitziet.’’