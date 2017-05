Mattie is safe, maar wat doet Wietze?

In radioland wordt met verbijstering gereageerd op het plotseling uiteen spatten van hét dj-duo van Qmusic . Met Mattie komt het wel goed, klinkt het. Maar Wietze heeft een probleem. Hij is welkom bij de concurrent, maar mag volgens een contract met Q bij vertrek eigenlijk een jaar lang geen radio maken.

Quote Het lijkt mij enorm beklemmend voor je, dat jij je moet verdedigen met al je leugens Wietze over Mattie De soap rond Mattie en Wietze lijkt meer en meer op een Shakesperiaans koningsdrama. Zeer recent gingen de twee nog een week lang letterlijk geboeid door het leven in het kader van hun vijfjarig jubileum bij Qmusic. Nu is er sprake van een knallende ruzie. Het resultaat: Mattie Valk (32) blijft na lang flirten met een overstap naar concurrent SkyRadio tóch op zijn oude plek zitten en Wietze de Jager (28) zit kokend van woede ‘ziek’ thuis.



Gisteren dook een snoeiharde email op van Wietze die zijn voormalig goede vriend neerzet als een ‘matennaaier’ en ‘leugenaar’. Ze zouden immers samen naar Sky – net als Radio 538, Radio 10 en Radio Veronica onderdeel van John de Mols Talpa Radio – gaan. Achter zijn rug om zou Mattie toch nog hebben onderhandeld met Qmusic over een soloshow in de ochtend. ‘Een matennaaier voor wie een bankrekening belangrijker is, dan afspraken nakomen en een goede vriendschap’, schreef Wietze. ‘Het lijkt mij enorm beklemmend voor je, dat jij je moet verdedigen met al je leugens.’

Kwade genius

Mattie Valk reageerde gisterenochtend op de uitgelekte mail in zijn show bij Qmusic. Hij stak de hand in eigen boezem. ,,Ik baal er enorm van dat ik mijn geloofwaardigheid heb verspeeld bij Wietze. Hij was in de veronderstelling dat we samen naar Sky gingen, en op een gegeven moment wilde ik niet meer. Ik was daar niet duidelijk over.”

Toch was de publieke opinie gisteren hard voor de radiomaker, die ooit nog op veel sympathie kon rekenen toen bleek dat hij niet de vader was van de tweeling van zijn vriendin. Mattie de kwade genius die zijn radiovriend een mes in de rug zou hebben gestoken. Maar is dat wel zo?

Ingewijden wijzen op een concurrentiebeding, ooit ondertekend door het duo. Bij het verlaten van de zender mag een jaarlang geen radio worden gemaakt. Wietze, die volgens een woordvoerster van Talpa Radio ook solo ‘meer dan welkom’ is, hoopt daar nu natuurlijk onderuit te komen. Een ‘uitgelekte’ email zou in dat licht nog wel eens handig kunnen zijn. Als de agressieve toon in zijn schrijven richting Mattie en de zender leidt tot ontslag bij Q, kan hij mogelijk sneller weer als dj bij een ander aan de slag.

Daarnaast, het was Wietze die ooit als eerste (en met succes) aanklopte bij de concurrent om de mogelijkheden voor een transfer af te tasten. Hij hoopte Mattie tot het laatste moment mee te krijgen in zijn avontuur, ondanks telkens geuite twijfels van zijn collega. Qmusic hield ondanks dat, altijd de deur voor Wietze open, tot op de dag van vandaag. Bronnen doen zijn email af als ‘complete onzin’ en ‘puur strategisch’.

Boven het hoofd

Quote Het is Mattie en Wietze echt boven het hoofd gegroeid Jeroen van Inkel Programmabaas Iwan Reuvekamp van Qmusic gisteren in een verklaring: ,,Wij hebben er alles aan gedaan om ze als duo bij elkaar te houden. We betreuren daarom het bericht en de keuze van Wietze. Heel graag zouden we met beide dj’s verder willen gaan.’’



Volgens Radio Veronica-presentator Jeroen van Inkel hebben Mattie en Wietze een kolossale fout gemaakt. ,,Waarom hadden zij geen tussenpersoon, een soort manager die de onderhandelingen voerde? Je hebt het hier over astronomische bedragen, serieuze zaken dus. Ik vrees dat het onkunde is. Nu cirkelen hele slimme zakenmensen om twee veel minder uitgenaste jongens die gewoon lekker radio willen maken. Het is Mattie en Wietze echt boven het hoofd gegroeid.’’

Mattie solo? Moet kunnen werken, denkt Van Inkel. ,,Qmusic zal aanvankelijk wel een deuk oplopen, ook omdat Mattie nu een imagoprobleem heeft. Maar hij was altijd al dé radioman van het duo dus dat komt uiteindelijk wel goed. Maar Wietze zonder Mattie is een stuk minder interessant. Ik denk ook niet dat Sky het unieke format (geen dj’s, alleen muziek, red.) voor hem alleen omgooit. Je kan er iemand anders naastzetten, maar voordat de luisteraar daar aan gewend is, ben je zo drie jaar verder. Misschien dat ze hem bij Radio 538 naar binnen fietsen.’’