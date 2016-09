Mattie sliep in eigen bed na date met Gordon

Het afspraakje was een idee van Gordon, die Mattie een jaar geleden al mee uit vroeg. De dj stemde in, maar tot een date kwam het niet. ,,We hebben wel contact, maar hij durft niet'', zei Gordon afgelopen vrijdag op de radio. Schoorvoetend beloofde Mattie dat hij zaterdagavond eindelijk met de zanger mee zou gaan naar een optreden.



Het was al snel gezellig, bekende een verlegen Mattie vanochtend aan zijn radiokompaan Wietze de Jager. Een audio-opname van de avond is het bewijs. De twee vrijgezellen genoten samen van een heerlijk diner, waarna Gordon de dj trakteerde op een wodka-cola én een ondeugende vraag.



,,Weleens gezoend met een man, of niet?'' Mattie begon nerveus te lachen. ,,Nee, nog nooit.'' De dj werd nog zenuwachtiger toen Gordon vroeg wat de twee na zijn optreden zouden gaan doen. ,,Ja, verdomme'', reageerde Gordon. ,,Dit is toch niet alles?''