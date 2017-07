Mattie Valk woont in luxe penthouse in Rotterdam

Tot voor kort woonde Mattie in een eengezinswoning in Hendrik-Ido-Ambacht. Daar woonde hij van 2013 tot mei vorig jaar samen met zijn ex Kirsten. Het stel ging uit elkaar toen bleek dat Mattie niet de biologische vader was van de tweeling die in maart 2016 werd geboren. De dj zette de woning op zijn naam, maar besloot al snel dat hij naar de stad wilde verkassen. De verkoop was binnen negen maanden rond.