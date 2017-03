Máxima en Juliana gieren het uit zoals echte vriendinnen doen

Later werden ze naar het jachtslot Het Loo in de bossen bij Apeldoorn gebracht. Het is allemaal erg ongebruikelijk bij staatsbezoeken: de vroege aankomst, het bezoek aan het staatshoofd in zijn woning, het verblijf op een privé-eigendom. Maar wat eruit spreekt is ook dit: de Oranjes en de Macri's zijn dik met elkaar. Vanaf het moment dat koningin Máxima de nieuwe president en zijn First Lady voor het eerst trof, net na Macri's inauguratie in december 2015 op een economisch forum in Zwitserland, klikte het.



Toen Máxima afgelopen najaar heel even in haar geboorteland was voor haar VN-werk ging ze thuis bij de president en zijn vrouw op de koffie en speelde ze met hun dochtertje Antonia. En de afgelopen feestdagen bleken de twee stellen dichtbij elkaar te verblijven, in Patagonië. En ook bij die gelegenheid zochten ze elkaar op.



Los van oprechte vriendschap is het vooral voor de president goed om in elkaars nabijheid te verkeren. Máxima is nog altijd gigantisch populair in Argentinië en dat straalt bij zo'n bezoek ook op de president af. De journaals, nieuwssites en kranten openen deze dagen met het bezoek van het presidentspaar aan la reina Máxima. En o ja, el rey Guillermo-Alejandro is er ook nog bij.