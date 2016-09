McDreamy is nu Bridgets droomman

Patrick Dempsey (50) meet zich voor de interviewdag rond Bridget Jones's Baby perfect de rol aan van gentleman. Journalisten over de hele wereld krijgen in een Londense hotelkamer ieder zes (!) minuten de tijd om hem en zijn collega Renee Zellweger te kunnen spreken. Waar Renee niemand de hand wil schudden - 'sorry, ik ben verkouden' - is hij allerhartelijkst. Een ferme handdruk, 'neem plaats', 'wat fijn dat je hier bent', 'leuk je te ontmoeten'.



In Bridget Jones's Baby (vanaf donderdag in de bioscoop) speelt Dempsey de al net zo galante Jack Qwant, een internetmiljardair die lang niet zo verwaand is als zijn status doet vermoeden. De zachtaardige, romantische Qwant staat klaar voor Bridget, zelfs nu ze niet weet of ze van hem zwanger is of van haar oude liefje Mr. Darcy (Colin Firth). Absurd? ,,Welnee. Het leven is soms gekker dan je zelf kunt verzinnen'', zegt de acteur schaterlachend. ,,Ik vond het een leuk script, maar ik heb wel getwijfeld om 'ja' te zeggen tegen deze rol. Mensen houden zoveel van Bridget Jones, het is zo'n sterke filmreeks, met zulke sterke karakters. Ik ben nerveus voor alle reacties. Ik bedoel, ik moet wel een goede indruk maken.''