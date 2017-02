Meer namen hoofdrolspelers The Passion bekend

Na de bekendmaking van Dwight Dissels, die in de huid van Jezus kruipt en zangeres Elske DeWall die de rol van Maria op zich neemt wordt de lijst van hoofdrolspelers zo steeds completer.



De rol van Petrus zal worden gespeeld door zanger en acteur Omri Tindal, die in 2012 deelnam aan The Voice of Holland. De verslaggever is door EO-presentator Kefah Allush. De presentator is vooral bekend van het programma De Kist en Geloof en een hoop liefde.



Vanavond wordt bekendgemaakt wie Pilates zal spelen. De overige rollen worden vanavond tijdens de uitzending van Jinek aangekondigd. Hier zal de volledige cast te gast zijn.