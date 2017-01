Méér van dit soort spannende tv graag

Hèhè. Dat was alweer even geleden. Beter gezegd: té lang geleden. Dat er eindelijk weer eens iets spontaans gebeurde in een talkshow. Zo’n moment van het kaliber de vechtpartij bij Karel van de Graaf, het glas wijn van Joran van der Sloot en de tirade van Theo Maassen in DWDD tegen Patricia Paay die net naakt in de Playboy stond.



Wat had ik het gemist, merkte ik aan mezelf. Alles is tegenwoordig zó voorgeproduceerd en geregisseerd in live-programma’s. Elke vraag en elke uitspraak is tot in den treuren doorgenomen en gerepeteerd. Zodat er vooral niets onverwachts gebeurt of de presentator met een mond vol tanden komt te zitten. En de spaarzame momenten dat je als kijker denkt dat een verhaal spontaan naar boven komt, blijkt dat achteraf toch niet het geval omdat ‘toevallig’ de achtergrondbeelden voor op de videowall achter de talkshowhost al klaar stonden.



Dus ja, ik heb genoten van Jules Deelder woensdagavond in Jinek. Dat hij op zijn oude dag Eva Jinek én Connie Palmen zo lekker op de kast kreeg. Gewoon, door zijn eigen dwarse zelf te zijn en zich niets aan te trekken van de heersende talkshowmores waarbij je netjes op je beurt moet wachten voor je iets mag zeggen en dat je het best oneens mag zijn met je mede-gasten maar toch altijd beleefd blijft.