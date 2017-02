Megafilm met Chinees accent

Popcornfilm

Damon was in z'n nopjes dat hij met regisseur Zhang Yimou mocht werken: ,,Ik had hem al tijden in 't vizier, al sinds ik Raise the Red Lantern zag in 1991. Dus toen deze Chinese coproductie met hem aan de leiding aangekondigd werd, sprong ik er gelijk bovenop.'' Zhang Yimou maakte wereldwijd indruk met virtuoze films als House of Flying Daggers (2004) en als de man die in 2008 de openings- en sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Peking regisseerde. The Great Wall is zijn eerste Engelstalige productie.



The Great Wall is een zich in het oude China afspelende fantasyfilm waarin een Europese huursoldaat stuit op The Nameless Order, een kleurrijk Chinees leger. Dit leger verdedigt vanaf een enorme muur het land tegen mythische monsters. De makers hopen met deze onvervalste popcornfilm een Westers én Chinees publiek aan te spreken. Het is met een geschat budget van 150 miljoen dollar in ieder geval de grootste productie ooit in China gemaakt.



Ondanks taalbarrières merkte iedereen al snel dat films maken cultuuroverstijgend is. Damon: ,,Er was zoveel ervaring samengebald in dit internationale team; iedereen vond het bijzonder om alle kennis te delen.'' Hoewel er zelfs tussen de regisseur en zijn hoofdrolspeler een tolk zat, bleek dat geen probleem voor Damon: ,,Zhang was heel duidelijk en ik was het altijd met zijn keuzes eens. Ondanks de taalbarrière merk je dat je met een meester van doen hebt.''