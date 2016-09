Mel Gibson (60) krijgt kind (nr 9) bij vriendin Rosalind Ross (26)

Jochem Myjer en zijn vrouw in tranen bij College Tour

16 september Een emotionele Jochem Myjer (39) is vanavond te zien in College Tour. Als hij terugblikt op de periode toen hij in het ziekenhuis lag met een ruggenmergtumor, breekt hij. Ook zijn vrouw Marloes Nova houdt het niet droog. ,,Er is maar één ding wat je dan wilt en dat is terug naar je vrouw en je kinderen."