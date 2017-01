Meryl Streep maakt indruk met speech tijdens Globes

,,Er was een optreden dat mij heeft verbijsterd'', zei Streep over Trumps imitatie van een gehandicapte journalist tijdens een van verkiezingsbijeenkomsten in 2015. ,,Het greep me bij de keel. Niet omdat het goed was. Er was in het geheel niets goeds aan. Maar het was effectief en deed zijn werk. Het brak mijn hart toen ik het zag en ik kan het nog steeds niet uit mijn hoofd krijgen, want het was geen film, het was echt.''