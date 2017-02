Met Arbeidsvitaminen vlot het werk

Van liedjes van Ramses Shaffy ga je keihard werken. We zullen doorgaan, Pastorale, Laat me, ze hebben blijkbaar een enorme stimulerende invloed op de arbeidsproductiviteit. Toen ik 3 was, in 1968, hoorde ik hem 's morgens bij de Arbeidsvitaminen al uit de radio schallen. Zing vecht huil bid lach werk en bewonder meestal na de openingsmars.



Je kunt je het nu niet meer voorstellen, maar de Arbeidsvitaminen begonnen vroeger met een mars. Het zou leuk zijn als Hans Schiffers die traditie weer nieuw leven inblies op Radio 5. Je hoort nooit meer een mars op de radio, zelfs niet in de zendtijd van de Partij voor Volk en Vaderland.



Wat is er nou lekkerder dan na het nieuws met Renate Evers keihard de Inspectiemars instarten, of Voice of the guns? Ha, dat geeft energie meneertje. Dat is nog eens wat anders dan het iele gepiep van de Bee Gees of het ijdele gekwijl van Gerard Joling die, naar ik las, nog altijd geen nieuwe vriend heeft, dat verbaast mij eerlijk gezegd niets. RTL heeft in opperste wanhoop een televisiezoektocht georganiseerd om de zanger aan een vrijer te helpen.